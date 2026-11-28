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Vera Fischer completou 75 anos nesta sexta-feira, 27 de novembro. A atriz, que começou sua trajetória como Miss Blumenau e depois conquistou o título de Miss Brasil, se tornou um dos maiores símbolos sexuais do país desde a década de 1970.

Ela abriu caminho na TV e no cinema em uma época em que as mulheres eram muito mais objetificadas, especialmente na era das pornochanchadas. Vera migrou para as telas, onde se popularizou internacionalmente ao protagonizar diversas telenovelas.

Setenta e cinco anos com esse carisma todo? A gente só consegue pensar em pedir a receita da jovialidade para a diva!