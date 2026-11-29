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Grazi Massafera e Angélica levaram as filhas, Sofia e Eva, ao musical Confissões de Adolescente, no Rio de Janeiro. O encontro chamou a atenção nos registros, já que as meninas, ambas com 14 anos, estão em plena fase de crescimento.

Sofia, filha de Grazi com Cauã Reymond, apareceu mais alta que a mãe nas fotos. Já Eva, a filha caçula de Angélica com Luciano Huck, está quase na mesma altura da apresentadora. É aquele momento clássico em que os filhos decidem que não serão mais baixinhos, né?

O espetáculo acontece no Teatro EcoVilla Ri Happy, no Jardim Botânico, e fica em cartaz até 29 de novembro de 2026, data em que as sessões se encerram, segundo a fonte. Além do passeio das famosas, a peça traz um toque de nostalgia e herança artística: Flor Gil interpreta a protagonista Carol, enquanto Clara Guimarães e Laura de Oliveira também estão no elenco.

As duas últimas são, respectivamente, filhas de Ingrid Guimarães e Maria Mariana. Elas estão estreando nos palcos justamente na montagem que consagrou suas mães nos anos 1990. Nada como um musical sobre dilemas da adolescência para reunir gerações de famílias famosas, não é mesmo?