Vera Fischer abre o jogo sobre novela que virou arrependimento

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Quem nunca aceitou um convite por educação e depois quis fugir do set? Vera Fischer passou por isso e não guardou a insatisfação para si. A atriz revelou que ter participado da novela Salve Jorge, escrita por Glória Perez e exibida em 2012, tornou-se um de seus maiores arrependimentos profissionais.

Vera interpretou Irina, a gerente de uma boate onde mulheres traficadas, como a protagonista Morena, eram obrigadas a trabalhar. O problema é que a vilã acabou ficando de escanteio na trama. A situação chegou a tal ponto que a personagem virou meme nas redes sociais por ficar sempre parada nas cenas. Na época, a internet criou até a hashtag #levantairina no Twitter, pedindo que a personagem finalmente saísse de trás do balcão da boate e desse alguns passos.

O desabafo sobre a personagem

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Vera foi direta ao dizer que se arrependeu de ter aceitado o trabalho. Para ela, a personagem Irina não tinha cenas fortes e não conseguia decolar na história. A atriz contou que, ao perceber o rumo das coisas, decidiu apenas esperar a novela acabar para que o público esquecesse, admitindo que, se fosse em outra época, teria dado um chilique.

A atriz também afirmou estar cansada de fazer papéis de pouca relevância. Vera afirmou que não queria mais fazer papéis pequenos, que, na visão dela, seriam mais adequados para quem está começando na carreira, e que esperava que os próximos personagens apresentados a ela tivessem mais dignidade.

Recentemente, em conversa com a revista Veja, Vera reforçou que poderia ter pulado Salve Jorge. Ela argumentou que a novela tinha gente demais, com mais de 100 atores, e que não havia necessidade de sua presença no elenco. A atriz explicou que Glória Perez a colocou na trama por uma questão de gentileza e gratidão, já que haviam trabalhado juntas anteriormente em O Clone, no ano 2000, e em Amazônia, em 2007. No entanto, Vera definiu a participação como a de uma personagem perdida na história.

A luta contra o etarismo

Além da frustração com o roteiro, Vera Fischer trouxe à tona a questão do etarismo na televisão. Ela comparou sua fase atual com o período em que protagonizou Laços de Família, no ano 2001, quando tinha 50 anos e era a protagonista absoluta da trama.

Segundo a atriz, o cenário mudou e hoje em dia as estrelas absolutas raramente têm 50 anos, geralmente tendo no máximo 30. Vera relatou que começou a sentir que não era mais interessante para a emissora por volta dos 60 anos.

Trajetória e retornos

Vera Fischer é uma atriz e ex-modelo brasileira que se tornou um dos maiores símbolos sexuais do país desde a década de 1970, após vencer o Miss Brasil em 1969. Com passagens pelo cinema e consolidação na televisão, protagonizou diversas telenovelas e venceu prêmios como o APCA, o Air France e o de Melhor Atriz pelo Festival de Brasília.

Seu último trabalho fixo na TV foi na novela Espelho da Vida, em 2018. Contudo, no ano 2026, a artista retornou para fazer uma participação especial na reta final do folhetim das 18h Êta Mundo Melhor!. Vera confessou que sente falta de trabalhar na televisão e no cinema.

E aí, você lembra da hashtag #levantairina ou já esqueceu esse mico da TV brasileira?