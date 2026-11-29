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Ana Bruna usou o tempo em A Fazenda 18 para abrir o coração sobre a relação com Bissoli. Embora os dois tenham ficado juntos dentro do reality da Record, a peoa não está muito confiante de que esse romance sobreviva ao mundo exterior. Durante conversas com Renata e Tina, ela deixou claro que, apesar de querer casar, acha que ele não teria o mesmo desejo por ela.

Em um momento de desabafo com Renata, Ana Bruna admitiu estar disposta a seguir com o relacionamento, mas demonstrou insegurança sobre como seria vista por Lucas fora da casa. Segundo a influenciadora, quando ele descobrir quem ela é na vida real, não iria querer ficar com ela. A peoa disse que queria merecer um homem como ele e comentou que, se ele a bloqueou de tudo, ela vai vivendo.

Renata, por sua vez, aconselhou a amiga a não criar expectativas exageradas, comentando que a prioridade de Bissoli agora seria casar e ter filhos. Já Tina foi mais direta e pediu que Ana Bruna parasse de pensar tanto em Lucas, que já foi eliminado do programa, e focasse mais na sua própria estratégia de jogo. A modelo chegou a colocar as coisas na balança, perguntando se a amiga preferia um homem como ele ou o prêmio de 2 milhões de reais.

O motivo da insegurança de Ana Bruna já havia sido mencionado anteriormente. Após a saída de Bissoli, a fazendeira comentou que a produção de conteúdo adulto poderia ser um empecilho para que o ex-peão quisesse manter o relacionamento. Fora da casa, Lucas soube dessas preocupações e reagiu aos medos de Ana.

Será que o amor vence o preconceito ou os 2 milhões de reais pesam mais nessa escolha?