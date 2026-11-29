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Deborah Secco completou 47 anos na quinta-feira, 26 de novembro, mas deixou a festa para a sexta-feira, 27 de novembro. A atriz brasileira optou por uma celebração intimista em seu apartamento de luxo, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, reunindo apenas familiares e amigos próximos.

Entre os convidados estavam a mãe, Silvia Secco, a filha, Maria Flor, e o namorado, Dudu Borges. A atriz mantém a relação discreta, segundo o UOL, e pretende se casar em breve com o namorado. Nos registros da festa, Deborah aparece em um abraço carinhoso com o companheiro.

De acordo com o UOL, a filha Maria Flor, de 10 anos, também preparou surpresas para a mãe no próprio dia do aniversário, quinta-feira. A menina presenteou a atriz com uma cesta de comidas e bebidas, além de terem almoçado juntas e visitado um spa.

A decoração do evento apostou na elegância e simplicidade, contrastando com grandes festas recentes de outras celebridades. O destaque visual ficaram os docinhos, as flores e três bolos que apresentavam esculturas abstratas em formato de fitas. De acordo com o UOL, em algumas fotos publicadas, a atriz e a filha aparecem vestidas de preto.

No sábado, 28 de novembro, Deborah compartilhou as fotos do momento no Instagram. Na legenda, ela escreveu que comemorar a vida é motivo de gratidão a Deus por ter sido generoso e disse que é muito grata por tudo que recebeu, finalizando com a expectativa de que seu novo ciclo promete.

Será que a gente consegue ter esse nível de elegância até em festa em casa ou o segredo é o apartamento de luxo na Barra?