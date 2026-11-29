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Marina Sena movimentou as redes sociais neste domingo, 29 de novembro de 2026, ao elogiar o ex-namorado, Juliano Floss. A artista escreveu que ele é gato em uma publicação do dançarino, o que repercutiu entre os fãs e indica que os dois seguem amigáveis após o fim do namoro, anunciado em 17 de agosto de 2026.

O comentário acontece enquanto circulam especulações de que Marina esteja em um novo relacionamento com Luislo, vocalista do trio Çantamarta. A cantora foi vista com o músico em um restaurante italiano em São Paulo na quarta-feira, 25 de novembro, onde chegaram de mãos dadas. Antes do jantar, os dois também foram flagrados trocando beijos e carinhos no Aeroporto de Congonhas.

Luislo chegou a ser apontado como o possível pivô da separação entre Marina e Juliano, com rumores de que a proximidade entre os músicos teria causado conflitos no antigo relacionamento, embora nada tenha sido confirmado pelos envolvidos. Até o momento, Marina e Luislo não oficializaram nenhum romance.

A relação entre a cantora e o venezuelano já era profissional antes dos flagras. Eles trabalharam juntos na música Doçura, que faz parte do álbum Coisas Naturais lançado em 2025. Além disso, Luislo fez uma participação especial no show de Marina no Rock in Rio em setembro de 2026 e os dois dividiram os vocais no Tiny Desk Brasil em novembro de 2026.

Sobre o passado com Juliano Floss, o casal assumiu publicamente o namoro em julho de 2024, durante uma viagem a Amsterdã, na Holanda. O romance serviu de inspiração para composições da artista, como a música Combo da Sorte. A separação, que ocorreu após cerca de dois anos juntos, foi anunciada pelo influenciador nas redes sociais e confirmada pela assessoria de Marina, que explicou que o ciclo como casal tinha chegado ao fim.