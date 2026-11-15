Marina Sena fica presa em aeroporto nos EUA e precisa adiar show em Campinas

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O show de Marina Sena, que aconteceria na noite de sábado, 14 de novembro, em Campinas, precisou ser adiado. A artista não conseguiu retornar ao Brasil por conta de uma paralisação nas operações aeroportuárias dos Estados Unidos, o que impossibilitou sua chegada a tempo para a apresentação na Multi Arena.

Marina Sena é uma cantora, compositora e produtora musical brasileira que começou sua trajetória como vocalista do grupo A Outra Banda da Lua.

O caos em Las Vegas

A cantora estava nos Estados Unidos para participar do Grammy Latino, premiação que aconteceu na quinta-feira, 12 de novembro. No entanto, a volta para casa não foi nada tranquila. Através de suas redes sociais, a artista relatou que passou o dia inteiro no Aeroporto de Las Vegas tentando conseguir um voo para o Brasil.

A jornada de espera foi exaustiva: Marina chegou ao aeroporto às 9h e só conseguiu retornar para o hotel por volta das 21h. Em vídeo, ela descreveu a situação como uma loucura. A cantora explicou que fez de tudo para embarcar e que preferiu passar o dia todo no aeroporto em vez de ficar no hotel, pois queria estar disponível caso surgisse qualquer possibilidade de voar.

Mistério nas autoridades

Mesmo com todo o esforço, a tentativa de embarque não rolou. Marina relatou ter recebido a informação de que os cancelamentos de voos estavam acontecendo por questões de segurança. Apesar disso, as autoridades aeroportuárias americanas não forneceram detalhes adicionais sobre o que teria causado a paralisação dos serviços.

Depois de enfrentar esse impasse, a artista conseguiu remarcar sua viagem de volta ao Brasil apenas para este domingo, 15 de novembro.

Nova data e ingressos

A apresentação que seria realizada às 23h de sábado, 14 de novembro, foi oficialmente remarcada pela organização da Multi Arena. A nova data para o show de Marina Sena em Campinas é o dia 22 de novembro.

A organização do evento confirmou que a mudança foi necessária devido ao fechamento dos aeroportos nos Estados Unidos e ao consequente cancelamento dos voos com destino ao Brasil, impedindo o retorno da cantora.

Para quem já garantiu o ingresso, a organização informou que os bilhetes continuam válidos para a nova data e não há necessidade de realizar trocas. Já quem não puder comparecer no dia 22 de novembro pode solicitar o reembolso do valor pago diretamente através da plataforma onde a compra foi efetuada.

Imagina a cara da artista depois de enfrentar 12 horas de aeroporto para descobrir que não ia voar? A gente só deseja que o retorno agora seja bem mais tranquilo!