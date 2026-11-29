Entretenimento

O cantor Belo resolveu não entrar em detalhes sobre as polêmicas que tomaram conta das redes sociais na última quinta-feira, 26 de novembro. O artista está no meio de um fogo cruzado entre a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, e a atual namorada, Rayane Figliuzzi.

Gracyanne acusou o cantor de abuso psicológico e relatou que enfrenta dificuldades financeiras por conta de dívidas do período em que os dois eram casados. A assessoria de Belo rebateu dizendo que o artista respeita a história que construiu com a musa fitness e que não vai discutir publicamente questões do antigo casamento. Segundo a equipe, os temas pendentes estão sendo resolvidos internamente pelas duas partes.

Para completar o caos, áudios de uma discussão entre Belo e Rayane vazaram na mesma quinta-feira, 26 de novembro, expondo a troca de xingamentos entre o casal. Sobre isso, a equipe do cantor foi curta e grossa: esclareceu que os assuntos do relacionamento atual serão tratados apenas em âmbito privado.

Sinceramente, tentar resolver tudo no privado depois que os áudios já vazaram é tentativa de apagar incêndio com copo d'água. Será que o silêncio vai resolver a confusão ou só vai deixar a gente querendo saber mais dos babados?