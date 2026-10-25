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Marina Sena quebra o silêncio sobre a ausência nas urnas

Mandy Mandopoulos · 25 de outubro de 2026

Marina Sena resolveu dar a letra sobre por que não estará presente no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25 de outubro. A explicação veio após a cantora receber críticas nas redes sociais por cumprir a agenda de shows na Europa.

Marina está cumprindo uma agenda de shows na Europa e, por isso, não poderá votar.

Bora combinar que viajar a trabalho é a melhor desculpa do mundo, mas a internet não perdoa nada, né?

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.