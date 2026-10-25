Marina Sena quebra o silêncio sobre a ausência nas urnas

Entretenimento

Marina Sena resolveu dar a letra sobre por que não estará presente no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25 de outubro. A explicação veio após a cantora receber críticas nas redes sociais por cumprir a agenda de shows na Europa.

Marina está cumprindo uma agenda de shows na Europa e, por isso, não poderá votar.

Bora combinar que viajar a trabalho é a melhor desculpa do mundo, mas a internet não perdoa nada, né?