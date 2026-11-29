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Simone Mendes decidiu retirar do ar o link de pré-save do seu novo álbum, chamado Minhas Memórias. A decisão veio depois que a artista começou a ser criticada por causa da data de lançamento, que ficou muito próxima ao novo trabalho da irmã, Simaria.

Os trabalhos das irmãs chegariam às plataformas digitais com apenas algumas horas de diferença. Simaria anunciou que seu primeiro EP solo chega no dia 3 de dezembro, enquanto o álbum de Simone estava programado para sair à meia-noite do dia 4. Algumas pessoas criticaram Simone pela possibilidade de o lançamento ofuscar o retorno da irmã à música.

O marido da cantora, Kaká Diniz, não deixou barato e reagiu às críticas nas redes sociais. Ele chamou quem estava comentando de conversador de bosta e explicou que o lançamento já estava marcado desde julho deste ano, tendo sido gravado no começo do ano.

Para quem não lembra, Simone e Simaria encerraram a dupla em agosto de 2022 após desentendimentos públicos. De lá para cá, Simone seguiu consolidando a carreira solo, enquanto Simaria focou nos filhos e na própria saúde. Simaria começou a divulgar o novo projeto em novembro, com a música Tô Bem, e estava afastada dos palcos desde o fim da dupla.

Até o momento, a assessoria de Simone não respondeu aos pedidos de contato sobre o assunto.