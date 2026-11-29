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Carolina Ferraz vai receber R$ 200 mil após vencer um processo na Justiça que começou lá em 2008. A briga era contra o NIC.br, a empresa responsável por registrar os sites com final .br. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

A confusão começou quando a atriz descobriu que existia uma página divulgando conteúdo pornográfico que usava o nome dela na url. Na época, a NIC.br deixou que a K1 Estacionamento LTDA registrasse o endereço www.carolinaferraz.com.br sem qualquer autorização.

Vale avisar que, hoje em dia, esse domínio não pertence mais nem à atriz nem à empresa do estacionamento, mas sim a uma psicóloga obstétrica que não tem nada a ver com a história.

A Justiça entendeu que a NIC.br, condenada solidariamente, errou porque não usou mecanismos de controle e verificação nos pedidos de registro. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", a empresa cobrava dinheiro para transferir a titularidade, e outros domínios tinham relação com alusões a crimes e publicações de caráter indecente.

O caso chegou ao STJ, que rejeitou o recurso da empresa. O STJ entendeu que a NIC.br pode, sim, ter responsabilidade civil se causar danos a terceiros; um dos ministros apontou que um filtro de cadastro poderia ter sido utilizado na hora do pedido de registro. Uma ministra afastou a responsabilidade da empresa por ilícitos praticados por quem registrou o site, mas acabou voto vencido.

O processo demorou quase duas décadas para acabar porque precisava esperar decisões do STF sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet e a responsabilidade de provedores da web.

Ex-apresentadora do "Domingo Espetacular", da Record, Carolina Ferraz deixou o programa em abril deste ano.