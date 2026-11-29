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Sabrina Sato apareceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27), para acompanhar o minidesfile da Unidos de Vila Isabel. No nono mês de gestação, a apresentadora não escondeu a emoção de estar perto do carnaval, mesmo precisando controlar a vontade de sambar para seguir as orientações médicas.

Sabrina Sato é uma apresentadora de televisão e empresária brasileira, considerada uma das principais personalidades do Carnaval e um dos ícones da moda do país.

A conexão do bebê Rio com o samba

O bebê, chamado Rio, já parece ter afinidade com a Swingueira de Noel. Sabrina, que é rainha da Swingueira de Noel, contou que o filho reage intensamente ao som dos ritmistas. Segundo a mãe, o bebê se movimenta e acorda justamente quando a bateria para de tocar, demonstrando uma afinidade precoce com o ritmo.

A apresentadora brincou que a bateria se tornou a trilha sonora necessária para o sono do filho. Ela relatou que, ao se deitar na cama, o menino costuma acordar, e que precisa colocar o som do samba para que ele consiga dormir tranquilamente. Para Sabrina, Rio não veio sozinho para o evento, mas já está sambando dentro da barriga.

Cuidados na reta final da gravidez

Apesar da animação, a reta final da gestação exige cautela. Sabrina confessou que não imaginava estar batendo ponto na escola de samba neste momento, mas ressaltou a importância de respeitar as recomendações médicas. A orientação da sua médica é de que ela vá devagar e mantenha a prudência durante as atividades.

Embora a vontade de cair no samba seja grande, a apresentadora afirmou que pretende acompanhar a preparação da Vila Isabel sem exageros. Ela destacou que, mesmo indo com calma, é impossível não se emocionar ao estar no ambiente da escola.

Preparativos para o Carnaval 2027

Além de prestigiar a escola, Sabrina aproveitou para elogiar o planejamento da Unidos de Vila Isabel para o desfile de 2027. A agremiação escolheu um enredo inspirado na obra Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Junior. A apresentadora classificou a escolha como forte e afirmou que o resultado na Avenida será muito especial.

O minidesfile da Vila Isabel faz parte de uma programação maior na Cidade do Samba em celebração ao Dia Nacional do Samba. O evento reúne as 12 escolas do Grupo Especial, trazendo para o público uma prévia do que será visto no Carnaval 2027, com a presença de intérpretes, baterias, baianas, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além da Velha Guarda e integrantes das comunidades. Algumas escolas chegaram a levar tripés para as apresentações.

Calendário de apresentações na Cidade do Samba

O cronograma de minidesfiles começou na sexta-feira (27), com as apresentações da Vila Isabel, União de Maricá, Beija-Flor e Paraíso do Tuiuti. No sábado (28), a partir das 18h, a programação seguiu com Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz.

O encerramento das atividades acontece neste domingo (29), a partir das 17h, com as apresentações da Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira. O fim de semana festivo também conta com a participação de artistas convidados em shows e apresentações diversas. Para quem quis assistir aos desfiles, a entrada foi condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível.