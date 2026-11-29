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A atriz Manni L. Perez divulgou sua primeira declaração desde o lançamento de GTA 6. Após o lançamento do jogo, que bateu recordes e foi aclamado pela crítica, ela usou os Stories do Instagram para agradecer aos fãs pela recepção positiva a ela e à sua personagem, Lucia.

Perez confessou que a vida tem sido uma verdadeira loucura nos últimos dias e que queria reservar um momento para agradecer às mensagens lindas e aos novos seguidores. A atriz revelou que dedicou quase uma década para dar vida a Lucia, afirmando que a personagem se tornou parte importante de sua vida e que está imensamente grata por ela agora fazer parte, mesmo que seja um pouquinho, da vida do público. Ela encerrou a mensagem desejando boas festas a todos.

A confirmação de que Manni L. Perez interpreta Lucia Caminos veio quando a atriz foi indicada na categoria de Melhor Atuação do The Game Awards. A indicação foi anunciada um dia antes do lançamento do jogo, em 19 de novembro e, com o sucesso do título, ela passou a ser considerada a favorita ao prêmio.

A atriz não fez muito mais nos últimos anos, e o motivo parece ser que GTA 6 foi um projeto bastante exigente. No currículo, Perez tem participações em séries como Law & Order: Special Victims Unit, Chicago P.D. e Jessica Jones. Mas a relação dela com a franquia da Rockstar Games é antiga: em GTA 5, ela interpretou a personagem coadjuvante Clubber #2, e no GTA Online ela deu voz a uma crupiê de blackjack.

O clima de gratidão também veio do outro lado do crime. Dylan Rourke, o ator que interpreta Jason, também postou no Instagram Stories que está grato por essa jornada alucinante e que a gratidão não é suficiente, sugerindo que as pessoas dediquem o dia a quem amam.