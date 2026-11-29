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Na rua do Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro, caminhões estacionados em fila exibem equipamentos de iluminação e araras lotadas de figurinos. O motivo é a gravação de Cássia – o Filme, cinebiografia da icônica cantora prevista para 2027. O longa acompanha a trajetória de Cássia Eller, desde a fase de adolescente insegura até se tornar um dos maiores nomes do rock brasileiro, com Luisa Arraes interpretando a artista e Olívia Torres no papel de sua esposa, Maria Eugênia Martins.

Cássia Eller foi uma das maiores representantes do rock nacional dos anos 1990, dona de uma voz poderosa que a colocou como destaque na música brasileira, com o Acústico MTV, seu álbum de maior sucesso.

Os mal-entendidos sobre a morte de Cássia

Um dos grandes objetivos do diretor Diego Freitas é limpar a imagem da cantora em relação à sua morte, ocorrida em 29 de dezembro de 2001. Na época, a imprensa foi sensacionalista e espalhou que Eller teria morrido de overdose, informação que ficou marcada no imaginário popular. No entanto, o boletim médico oficial e o laudo do IML confirmaram que a causa real foi uma parada cardiorrespiratória.

O diretor quer desmontar esse e outros clichês, focando em facetas da vida de Cássia como amiga, mãe e esposa. Luisa Arraes, que vive a cantora, contou que ficou surpresa ao descobrir, conversando com pessoas próximas, que a personalidade de Eller era bem diferente daquela postura agressiva que ela demonstrava nos shows. Fora dos palcos, Cássia era descrita como doce, tímida, fácil de lidar e com um senso de humor único, fazendo piadas o tempo todo.

Polêmicas nos bastidores e preparação intensa

A escolha de Luisa Arraes para o papel-título não foi isenta de críticas. A atriz, conhecida por papéis como a vilã Blandina em Rancho Fundo, namora Chico Chico, filho de Cássia Eller, o que gerou acusações de nepotismo. Luisa considerou a reação natural, mas defendeu que passou por um processo de casting rigoroso, disputando a vaga com cerca de cem outras atrizes em testes que duraram cinco meses.

Para chegar ao nível de detalhe necessário, a atriz começou a estudar voz e violão ainda durante a seleção. Como o público já conhece a personagem, o trabalho agora é minucioso, com anotações constantes para que a voz soe o mais parecida possível com a de Eller, mesmo nas partes dubladas. A produção ainda não decidiu qual proporção da voz nas músicas será de Luisa e qual será da própria Cássia.

Do Rock in Rio ao marco dos direitos LGBTQIA+

Os fãs podem esperar reencenações de momentos cruciais da carreira da diva. O diretor Diego Freitas, que também dirigiu Caramelo para a Netflix, confirmou que o Acústico MTV será reproduzido na íntegra, assim como diversos videoclipes. Sobre a icônica apresentação no Rock in Rio, o cineasta garantiu que o show estará no filme, mas prometeu manter a forma como ele aparecerá como uma surpresa.

Além da música, o longa vai mergulhar em um drama jurídico pesado: a batalha pela guarda do filho de Cássia após a morte da cantora. A vitória de Maria Eugênia Martins contra o avô do menino nos tribunais será um ponto central da narrativa. Esse episódio é visto como um marco para os direitos LGBTQIA+ no Brasil, pois legitimou publicamente as famílias homossexuais em uma época em que a homossexualidade era frequentemente associada à promiscuidade.

Olívia Torres, que interpreta Maria Eugênia, relatou que essa referência foi fundamental para sua própria trajetória como lésbica, mostrando que era possível construir uma família e ter a maternidade reconhecida pelo Estado. Luisa Arraes disse que o legado de Cássia vai além da voz imortal, deixando um projeto, uma ideia de família e de amor muito sólida, que, na opinião dela, o Brasil da época não estava tão bem preparado para receber quanto hoje. Quem aí já está ansiosa para ver esse comeback da diva nas telas?