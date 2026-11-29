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Luciana Gimenez usou as redes sociais no sábado, 28 de novembro, para falar sobre a saída do apartamento em uma cobertura em São Paulo onde viveu nos últimos seis anos. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora trouxe reflexões sobre a vida e a forma como lida com situações inevitáveis.

Para a apresentadora, não faz sentido gastar tempo sofrendo excessivamente quando algo não pode ser mudado. Ela revelou que estabelece um limite de 48 horas para ficar chateada com as coisas, pois acredita que, após esse período, é preciso levantar, trabalhar e seguir em frente. Luciana questionou se as coisas que aconteceram durante o ano poderiam ser alteradas e concluiu que a única opção é tentar perder menos tempo com esses problemas.

O lado emocional da mudança

Embora goste muito do imóvel, Luciana explicou que precisa deixá-lo por vários motivos. Ela confessou que não gosta do processo de mudança e sente receio em mudar, descrevendo a experiência como algo muito dolorido. A apresentadora aproveitou a ocasião para destacar que prioriza questões básicas, como saúde e família, e manifestou o desejo de ter mais 40 ou 50 anos de vida pela frente.

Polêmicas e bastidores judiciais

O encerramento do ciclo no apartamento aconteceu em meio a informações veiculadas na imprensa sobre uma disputa judicial envolvendo os donos do imóvel. O caso envolveria um pedido de devolução do apartamento em que Gimenez vivia desde 2020, após o fim do prazo de uma das renovações de contrato, no início deste semestre.

Diante das notícias, a assessoria da apresentadora informou que não houve qualquer atraso de pagamento ou débito em relação ao imóvel, reforçando que todas as obrigações financeiras foram cumpridas pontualmente. Luciana também negou ter sido despejada. Após esses eventos, ela buscou um novo lugar para morar com o filho, Lorenzo, de 15 anos, embora o novo endereço não tenha sido divulgado.

Luciana Gimenez é apresentadora e ex-modelo, conhecida por comandar programas como Superpop e Luciana By Night na RedeTV!.