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Mesmo sendo apaixonada pela festa e se definindo como carioca raiz, a atriz revelou que não tem planos de desfilar em nenhuma escola de samba. Para ela, o melhor mesmo é assistir ao espetáculo.

A atriz, que integra o elenco de Quem Ama Cuida, esteve na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, na primeira noite do evento, a de sábado, 28 de novembro. Ela saiu das gravações da novela para prestigiar os minidesfiles das agremiações do Grupo Especial. Agatha contou que considera o Carnaval a festa mais bonita do mundo e descreveu o Carnaval como uma minifábrica dos sonhos, pela preparação de todos ao longo do ano.

O encontro, organizado pela Liesa, celebra o Dia Nacional do Samba, que acontece em 2 de dezembro, e serve como um spoiler do que as escolas estão preparando para o Carnaval de 2027. A primeira noite do evento contou com apresentações da União de Maricá, Beija-Flor de Nilópolis, Paraíso do Tuiuti e Unidos de Vila Isabel.

Além de Agatha, outros famosos como Chay Suede, Gui Ferraz e Giovanna Lancellotti marcaram presença na abertura. A programação na Cidade do Samba, que tem entrada gratuita e inclui shows ao vivo, segue até domingo, 30 de novembro. Quem quiser acompanhar, melhor torcer para que a chuva do Rio dê outra trégua como aconteceu na primeira noite.