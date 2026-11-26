Fábio Jr. trocou o agito dos palcos por uma fazenda de R$ 12 milhões
Fábio Jr. decidiu desacelerar. Depois de passar décadas entre palcos e gravações de TV, o cantor agora foca em uma rotina bem mais sossegada no interior de São Paulo. O refúgio rural serve para descanso e para reunir a família.
A propriedade, localizada em Cesário Lange, na região de Sorocaba, está avaliada em cerca de R$ 12 milhões. O imóvel fica a 150 km da capital paulista e foi adquirido ainda na década de 1990.
O espaço é voltado para o lazer e o bem-estar, sem foco em produção comercial de larga escala. Por lá, Fábio Jr. mantém plantações de milho e cana-de-açúcar, além de pomares e hortas. Para quem gosta de diversão, a casa conta com piscina, churrasqueira, varandas cercadas por verde e até um lago para pesca esportiva.
Além da agricultura, a criação de animais é um ponto forte. O cantor segue criando cavalos, tendo tido como companheiro de longa data o cavalo Azabar, que esteve ao seu lado por 35 anos. O artista divide a vida na fazenda com a esposa, Fernanda Pascucci, com quem está junto desde 2011.