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Fábio Jr. não economizou no romantismo para celebrar os 10 anos de casamento com Fernanda Pascucci. O cantor postou um vídeo nas redes sociais com várias imagens antigas do casal, provando que a sintonia continua a todo vapor depois de uma década juntos.

Na legenda, ele deixou claro que a paixão só cresce. Fábio escreveu que é ainda mais apaixonado por ela e que os dois se escolhem todos os dias para serem felizes e divertidos. Para ele, a história do casal é abençoada por quem os ama de verdade.

O clima de romance foi total na declaração final, na qual ele chamou Fernanda de sua mulher, parceira, namorada e a melhor escolha de todos os dias. Segundo o cantor, a vida ao lado dela é muito mais legal, divertida e diferente.

O casal tem uma história curiosa: Fernanda Pascucci, de 49 anos, é a sétima esposa de Fábio Jr. O romance começou em 2011, época em que ela era presidente de um fã-clube do cantor. A relação evoluiu do fã-clube para o altar em 2016.

Se isso não é meta de relacionamento, eu não sei mais o que é. Quem diria que ser presidente de fã-clube daria em um casamento de dez anos, hein?