Entretenimento

O cantor Panda abriu o jogo sobre quem gostaria de ter ao seu lado em uma música. Durante a participação no programa Viver Sertanejo no domingo, 15 de novembro, ele contou ao apresentador Daniel que seu grande sonho é gravar uma canção com Fábio Jr.

O motivo do desejo? Panda acha que Fábio Jr. tem uma das vozes mais sensuais que existem. Para entrar no clima, os dois chegaram a cantar juntos Pareço um Menino, sucesso na voz de Fábio Jr. e uma das músicas preferidas de Panda.

Panda recebeu a primeira indicação ao Prêmio Multishow na categoria de Artista do Ano para a edição de 2026. Agora é só torcer para o Fábio Jr. ver esse pedido e liberar o feat.

Será que a gente consegue convencer o Fábio a aceitar?