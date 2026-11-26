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O clima esquentou, mas não foi por causa do treino. Na quarta-feira 25 de novembro, Daniel Erthal e Ana Bruna estavam na academia de A Fazenda 18 discutindo estratégias de jogo e quem levaria a melhor na Prova do Fazendeiro. Foi aí que o ator aproveitou para dar uma cutucada em tom de flerte na peoa.

Tudo começou quando Ana Bruna sugeriu fazerem uma aposta sobre o resultado da prova. Ela apostou que Renata Del Bianco voltaria como Fazendeira, enquanto Daniel Erthal apostou em Thaíde. Sem perder tempo, o ator rebateu a ideia sugerindo que a aposta fosse um beijo.

A influenciadora caiu na gargalhada e questionou se aquele não seria o sonho dele. Para tentar sair da situação, Erthal recuou e disse que o beijo poderia ser em qualquer lugar, não precisando ser na boca. Ele ainda tentou provocar dizendo que ela ficou vermelha, mas Ana Bruna rebateu na hora, afirmando que a cor no rosto era apenas um blush caríssimo.

No meio da provocação, a influenciadora relembrou o momento que viveu com Lucas Bissoli na sede e disse: "Se eu não tivesse tão apaixonada pelo Lucas, porque eu sou uma mulher bem livre". No fim das contas, os peões admitiram que tudo não passou de brincadeira. Eles fecharam um acordo mais tranquilo: quem perder a aposta terá que cozinhar para o outro.

Será que esse 'estratégico' do beijo vira verdade ou é só jogo para distrair a concorrência?