Entretenimento

O ano de 2026 resolveu ser o terror dos casais famosos. A separação de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes, que encerraram um relacionamento de 25 anos, continua sendo o assunto principal entre quem acompanhava a família. O fim do casamento foi anunciado em setembro, mas voltou ao radar depois que o ator comentou em entrevista que ele e a ex estão lidando com os desafios naturais que esse momento traz.

Thiago Lacerda é ator e dublador, enquanto Vanessa Lóes também segue carreira como atriz. Para quem acha que 25 anos é tempo demais para dar errado, a lista de términos de longa data não para por aí.

Quando o tempo não garante nada

Camila Coelho também chocou a internet em maio ao anunciar que seu casamento de 21 anos com o empresário Ícaro Brenner chegou ao fim. O casal, que começou a namorar ainda na adolescência e tem um filho de quatro anos chamado Kai, explicou que a decisão veio após muita reflexão durante o último ano, já que perceberam que a relação havia mudado.

No mundo da atuação, Nivea Stelmann revelou em julho que se separou do empresário Marcus Rocha. O casamento durou 14 anos e deixou uma filha de 12 anos, a Bruna. A atriz contou em um podcast que a separação foi muito rápida e que ninguém acreditaria, já que a notícia não tinha vazado para lugar nenhum antes daquela entrevista.

Outro término de longa data foi o de Thais Carla e Israel Reis, que anunciaram em julho o fim de 11 anos de união. Os pais de Maria Clara, de nove anos, e Eva, de seis, usaram as redes sociais para dizer que a decisão foi respeitosa e que o término não aconteceu por falta de amor ou gratidão, mas que decidiram seguir caminhos diferentes.

Polêmicas e surpresas nas redes

Nem todo mundo terminou após décadas. Alanis Guillen confirmou em março que não está mais com a produtora Giovanna Reis. O namoro, que começou em 2025, acabou depois que surgiram publicações antigas de Giovanna com conteúdos considerados preconceituosos. Alanis deixou claro no Instagram que é contra qualquer discurso de ódio, incluindo racismo, xenofobia, gordofobia e transfobia.

Já Vini Jr. e Virgínia Fonseca oficializaram o fim do namoro em outubro. A relação, que durou pouco mais de um ano, foi marcada por idas e vindas. Em maio, às vésperas da Copa do Mundo, eles chegaram a se separar por conta de rumores de traição do jogador, mas voltaram semanas depois. No entanto, a assessoria da influenciadora confirmou que agora o término é definitivo e que não houve briga ou conflito, apenas o entendimento de que não deveriam seguir como casal.

Términos rápidos e outros rumores

Juliano Floss e a cantora Marina Sena também entraram na lista de solteiros em agosto. O namoro, que começou em 2024, ficou muito famoso quando o influenciador participou do Big Brother Brasil 26. Juliano usou as redes sociais para agradecer o apoio dos seguidores e relembrar a trajetória dos dois.

Vanessa Giácomo também anunciou em setembro o fim de seu casamento de 12 anos com Giuseppe Dioguardi, com quem tem a filha Maria. A atriz publicou um comunicado no Instagram celebrando a vida que construíram juntos e afirmando que, após anos de amor e respeito, decidiram seguir caminhos diferentes.

Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh também se separaram, notícia divulgada em fevereiro. Elas ficaram juntas por 12 anos e são mães das gêmeas Kim e Tiê, de cinco anos. Em maio, Lan Lanh comentou que a vida tem suas jogadas e que o conserto desses desencontros são as filhas maravilhosas que tiveram.

Para fechar, ainda existem aqueles que não confirmaram, mas o clima não está bom. Patricia Abravanel e Fábio Faria, casados há nove anos, enfrentam rumores de que o relacionamento teria chegado ao fim.

Será que alguém consegue manter um relacionamento em 2026 ou o Tinder venceu a todos?