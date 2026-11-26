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Leite, iogurte e queijos são fontes conhecidas de cálcio, mas não são os únicos jeitos de conseguir o que o corpo precisa. Para quem restringiu os laticínios ou segue uma dieta à base de plantas, o segredo para não passar aperto é apostar na variedade e nas combinações certas para manter a dieta equilibrada.

O cálcio não serve só para a estrutura óssea; ele é fundamental para o funcionamento dos músculos, para a coagulação do sangue e para a transmissão dos sinais nervosos. As necessidades mudam conforme a idade e a fase da vida, mas, para muitos adultos, a recomendação diária gira em torno de 1.000 mg. O truque é não depender de um único alimento, mas sim diversificar as fontes e ficar de olho nas etiquetas dos produtos na hora da compra.

O poder das sementes e castanhas

O tahine, que nada mais é do que sésamo moído, é uma opção super prática para quem quer turbinar o café da manhã ou um lanche rápido. Ele pode ser passado no pão integral, misturado na aveia ou usado como base para molhos e temperos. Apenas duas colheres de sopa já dão um help significativo na ingestão de cálcio, embora a quantidade exata varie conforme a marca do produto.

Já o sésamo em grão é ótimo para dar aquele toque final e adicionar nutrientes ao prato. Dá para salpicar em saladas, legumes assados, pães ou até em barrinhas de cereais feitas em casa. Combinar essas sementes com legumes e leguminosas cria refeições com diferentes fontes de nutrientes.

As amêndoas também entram na lista, trazendo não só o cálcio, mas fibras, proteínas e gorduras insaturadas. Um punhado de amêndoas é o snack perfeito para levar para o escritório, para a escola ou para um passeio. Elas combinam bem com iogurtes vegetais, cereais ou saladas, mas a dica é não confiar apenas nelas para bater a meta de cálcio do dia.

Vegetais, leguminosas e opções proteicas

Para quem não segue uma dieta estritamente vegetal, as sardinhas são uma fonte excelente, desde que sejam consumidas com os ossos macios e comestíveis. Além do cálcio, elas entregam proteínas e ômega-3, podendo ser servidas com saladas, legumes cozidos ou pão integral.

No mundo das leguminosas, os feijões brancos se destacam por oferecer cálcio, fibras e proteína vegetal. Eles funcionam muito bem em sopas, saladas e ensopados, sendo a base de refeições que sustentam sem precisar de receitas mirabolantes.

Já nos verdes, o brócolis traz cálcio, vitamina C e fibras. Embora não tenha tanta quantidade por porção quanto outros itens, ele ajuda na soma diária. O ideal é consumir no vapor, assado no forno ou misturado em massas e omeletes. A couve (kale) também é uma ótima pedida por conter cálcio e vitamina K. Um ponto interessante é que o cálcio de alguns verdes é absorvido melhor do que o do espinafre, que possui oxalatos que atrapalham esse processo. A couve pode ir em saladas, smoothies ou acompanhamentos cozidos.

Alternativas processadas e frutas

O tofu é uma opção versátil para quem evita produtos animais, mas tem um detalhe importante: a quantidade de cálcio depende de como ele foi feito. O ideal é escolher produtos que digam explicitamente que foram preparados com sais de cálcio e conferir a tabela nutricional. Ele pode ser grelhado, usado em refogados (stir-fry) ou em saladas.

As bebidas vegetais de soja, amêndoa ou aveia também ajudam, desde que sejam fortificadas com o mineral. Como a quantidade varia entre as marcas, é preciso checar quanto de cálcio existe por 100 ml ou por porção e se o produto também contém vitamina D. Uma dica essencial é agitar a embalagem antes de usar, pois o cálcio adicionado pode decantar no fundo.

Para quem quer um docinho, os figos secos são a saída, oferecendo cálcio e fibras. Eles ficam ótimos na aveia, combinados com amêndoas ou em barrinhas caseiras. Só vale lembrar que, por serem secos, os açúcares são mais concentrados do que na fruta fresca, então o ideal é comer com moderação.

Para quem quer começar a mudar a dieta, o caminho é fazer pequenas alterações sustentáveis: adicionar tahine ou amêndoas no café, trocar algumas refeições por leguminosas e incluir mais folhas verdes. Quem come peixe pode incluir as sardinhas com ossos, enquanto os veganos podem combinar tofu com cálcio, bebidas fortificadas, grãos e castanhas. No fim das contas, a quantidade de cálcio no alimento não é a mesma que o corpo absorve, por isso a variedade e a vitamina D são fundamentais. Se houver dúvidas ou necessidades específicas, a ajuda de um nutricionista é o melhor caminho para organizar as refeições.