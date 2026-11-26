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A novela Garota do Momento não levou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela de 2026. O troféu ficou com a produção turca Leyla, o que gera aquele climão: a obra é uma adaptação de Avenida Brasil, um dos maiores sucessos da própria Globo em 2012.

Com isso, a emissora brasileira acumula seis anos de jejum na categoria. A disputa deste ano ainda contou com Uzak Sehir, também da Turquia, e a espanhola Valle Salvaje.

Essa sequência de derrotas já vem de um tempo. Em 2021, Amor de Mãe perdeu para a chinesa The Song of Glory, e em 2022, Nos Tempos do Imperador foi superada pela sul-coreana The King’s Affection. Em 2023, Pantanal e Cara e Coragem não bateram a turca Yargi: Segredos de Família. Já em 2025, a vez de perder foi de Mania de Você, para a produção turca Deha.

O último Emmy da categoria conquistado por nós foi em 2020, com Órfãos da Terra. Antes desse hiato, entre 2009 e 2020, a Globo dominava a cena com sete vitórias, incluindo Caminho das Índias, Império e Verdades Secretas.

A era das novelas turcas

Se antes a disputa global era basicamente entre Globo e a mexicana Televisa, agora a Turquia virou a grande potência. O país aparece hoje atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido em vendas de produções ficcionais.

O impacto disso chegou forte no Brasil. A Record apostou nas tramas turcas no horário nobre entre 2024 e 2025, e Força de Mulher chegou a ser a vice-líder do Ibope, com desempenho bem superior ao das novelas bíblicas da emissora. Para não ficar para trás, o Globoplay correu para disponibilizar produções turcas, a exemplo de A Sonhadora, Hercai e Armadilha do Amor.

Perder o prêmio para a versão turca de um dos próprios sucessos é um golpe e tanto para a emissora.