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A Prova do Fazendeiro da noite de 25 de novembro, ao vivo a partir das 22h30, exigiria muito mais do que sorte dos peões de A Fazenda 18. Para garantir a imunidade, os participantes precisaram de pontaria, equilíbrio e concentração em uma dinâmica individual inspirada no fundo do mar.

O desafio colocou Fran, Renata e Thaíde em assentos que giravam e balançavam, simulando a sensação de estar dentro de um submarino. Enquanto lidavam com o movimento, eles deveriam usar um lançador de bolas para acertar caçapas espalhadas pelo cenário.

A estratégia era simples, mas difícil: cada alvo tinha uma pontuação diferente e, quanto menor a abertura da caçapa, maior era o valor do ponto. Para piorar a situação, os competidores ainda enfrentaram obstáculos surpresa durante a execução da tarefa.

Cada peão teve um tempo determinado para acumular a maior pontuação possível. Quem alcançasse o melhor resultado conquistaria o chapéu de Fazendeiro e a tão sonhada imunidade.