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A Record decidiu entrar na onda das novelas verticais. A produtora Seriella, responsável pelas tramas da emissora, vai começar a gravar a primeira produção do gênero na semana da publicação da coluna, em 23 de novembro, que vai focar em recontar passagens da Bíblia.

Para estrear esse formato, a escolha foi a história de Débora, a única mulher que foi juíza e profetisa de Israel. Sophia Valverde e Oscar Magrini foram contratados para integrar o elenco desse novo projeto.

Será que a gente finalmente vai parar de girar o celular para assistir a essas produções ou o formato vertical já ganhou a briga?