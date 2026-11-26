Entretenimento

O universo do Big Brother Brasil 27 está expandindo e, desta vez, o destino é o mundo dos games. Pela primeira vez, o programa terá um mapa oficial no Roblox, que será inaugurado antes mesmo da estreia da temporada. Para quem não aguenta esperar, já existe o minigame Mistério BBB – Em Busca do Tadeu.

A partir de janeiro, a plataforma Roblox recebe a réplica interativa da casa, trazendo elementos clássicos do programa para criar novas dinâmicas de interação digital.

Cinema e cultura regional

O Cine BBB também está de volta e a ideia agora é dar destaque ao cinema nacional. O projeto Telefilmes Regionais será exibido na casa com cinco filmes inéditos que representam as cinco regiões do Brasil. As produções vêm de Boa Vista, Laguna, Salvador, Goiânia e Varginha.

A busca pelo novo ícone

Enquanto a estreia do reality não chega, a TV Globo lançou o Missão Ícone, um reality vertical apresentado por Ana Clara. O objetivo é escolher um criador de conteúdo para fazer a cobertura do BBB nas redes sociais da emissora.

Dez participantes, que possuem milhões de seguidores, disputam a vaga através de missões semanais de produção de conteúdo. Os desafios focam na criatividade, engajamento e no conhecimento sobre o programa. Tadeu Schmidt e Samantha Almeida, diretora de marketing da TV, fazem parte do júri.

Não terá eliminações: os dez competidores seguem até a semana que antecede a estreia do BBB 27, acumulando pontos. Quem somar a maior pontuação vence o Missão Ícone e entra para a Rede BBB 27.

Será que a gente aguenta esperar até janeiro ou o Roblox vai virar nossa casa oficial?