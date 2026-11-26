Entretenimento

Justin Timberlake resolveu mexer no baú e vai revisitar os momentos mais marcantes da sua carreira em uma nova série documental chamada "TIMBERLAKE". O primeiro trailer foi divulgado na segunda-feira, 23 de novembro, e já entrega que o relacionamento polêmico com Britney Spears terá um espaço especial.

No vídeo, o cantor lembra como tudo começou entre 1999 e 2002, lembrando que a base de fãs cresceu exponencialmente e que Britney abria os shows do NSYNC, e que eles estavam juntos na estrada conhecendo o mundo.

Até a mãe do artista entrou na conversa e não poupou palavras sobre a repercussão do casal na época, definindo o nível de loucura do público como a própria definição de insanidade.

A série, que terá quatro episódios, é dirigida por Fisher Stevens e vai reunir entrevistas com amigos, familiares e colaboradores, além de imagens de arquivo que nunca tinham sido vistas.

Para quem quer acompanhar a treta e a nostalgia, os dois primeiros episódios chegam à Apple TV em 11 de dezembro. O terceiro capítulo será lançado no dia 18 e o final da série estreia em 23 de dezembro.