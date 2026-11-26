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O ator Stênio Garcia, de 94 anos, descobriu que pode ter mais um filho. Um homem nascido na Bahia em 1992 procurou o advogado do artista, Luiz Mantovani, para afirmar que é fruto de um relacionamento do veterano ocorrido em São Paulo no início dos anos 1990.

Segundo o relato do rapaz, o envolvimento entre Stênio e a mãe dele aconteceu em 1991, enquanto o ator gravava uma novela na capital paulista. Logo após o romance, a mulher se mudou para a Bahia, onde o bebê nasceu, mas ela nunca avisou o artista sobre a gravidez.

O homem garantiu que não quer dinheiro nem briga por herança, apenas avisar que existe. Por enquanto, ele disse que não pretende fazer um teste de DNA. Já Stênio recebeu a notícia de forma tranquila e afirmou que quer fazer o exame genético para tirar a dúvida e confirmar a paternidade.

O procedimento ainda não tem data marcada porque depende da autorização do suposto filho.

Enquanto lida com essa novidade, Stênio Garcia enfrenta outro problema familiar na Justiça. O artista briga contra a ex-mulher, Clarice, e as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, por causa de um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. O ator acusa as três de alugarem o imóvel sem a permissão dele e de não repassarem o dinheiro, versão que elas negam.