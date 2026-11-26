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MC Carol de Niterói resolveu colocar ordem na casa no X, antigo Twitter, ao comentar a repercussão de suas cenas na novela das nove Quem Ama Cuida, da Globo. No dia 25 de novembro, a artista mandou um recado direto tanto para quem está amando quanto para quem resolveu criticar seu trabalho na TV.

Ela começou agradecendo os elogios da galera, mas não deixou passar os comentários negativos. A cantora contou que também nunca está satisfeita com as próprias performances e que sempre acha que pode melhorar. Porém, o tom subiu quando ela falou sobre a representatividade no horário nobre: MC Carol disparou que as pessoas acostumadas a ver brancos padrões naquela faixa de horário vão ter que se adaptar.

Na trama, que estreou em 18 de maio de 2026, ela interpreta Mirtes, uma mulher determinada e acolhedora. A personagem tem um papel importante na vida de Nancy, vivida por Jeniffer Nascimento, e é casada com Laurentino, personagem de Alan Rocha.

Essa não é a primeira vez que a cantora reflete sobre sua transição para a atuação. Quando estreou na novela, em julho, ela comentou no Instagram que os fãs notaram uma diferença enorme entre quem ela é e a personagem Mirtes. Para MC Carol, isso foi um sinal de missão cumprida, já que ela queria justamente que o público enxergasse outra pessoa e chegasse a duvidar se ela era realmente a artista.