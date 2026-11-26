Lee Taylor entra para o elenco de série da Amazon
Lee Taylor é a nova contratação da Amazon para a série Quem Matou PC Farias?. O ator interpretará Pedro Collor na trama.
Taylor ficou conhecido pelo público brasileiro ao dar vida ao Camilo, um dos vilões da novela A Dona do Pedaço, produzida em 2019. A novela passou a ser reprisada pela Globo na segunda-feira, 23 de novembro.
Será que a gente consegue imaginar o Lee Taylor saindo do modo vilão de novela para encarar esse papel? Tomara que entregue tudo!
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.