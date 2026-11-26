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A Globo mudou a data de estreia de Avenida Brasil 2. A continuação da novela de João Emanuel Carneiro, que chegaria ao ar em 25 de janeiro, agora estreia no dia 18.

O motivo da pressa é o feriado municipal do aniversário de São Paulo, que comemora 473 anos. Como o dia 25 de janeiro cai em uma segunda-feira em 2027, muita gente vai aproveitar o feriadão para fugir para o litoral, interior ou serra.

O problema é que a Grande São Paulo é a principal referência da Kantar Ibope para medir a audiência da TV brasileira. Se a galera estiver na estrada voltando para casa na noite do feriado, a novela perde pontos preciosos logo na largada.

E a pressão é grande: a produção já vai ser comparada aos 21,7 pontos de Quem Ama Cuida e aos 37 pontos da estreia da primeira Avenida Brasil, em 2012. Para a emissora, qualquer décimo no Ibope é fundamental agora.

Será que a sequência consegue bater o hype da original ou vai ficar no quase?