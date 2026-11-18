Entretenimento

A série Arcanjo Renegado, criada por José Junior e produzida pelo AfroReggae, consolidou-se como um espaço de experimentação para quem quer migrar para a atuação. Desde a estreia em 2020, a produção tem aberto as portas para cantores, rappers e influenciadores que nunca tinham atuado profissionalmente antes. O novo e último bloco de episódios da quinta temporada chega ao Globoplay na quinta-feira, 19 de novembro.

Do pagode ao rap na tela

O mundo da música é a maior fonte de novos talentos para a série. Belo, por exemplo, estreou como ator na terceira temporada, lançada em 2024. Ele interpreta o inspetor Silvio, também conhecido como Paulista, um agente da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), que anteriormente se chamava Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O pagodeiro não parou por aí e também atuou como Misael em Três Graças.

Ludmilla também usou a série para dar seus primeiros passos na atuação. Na segunda temporada, ela interpretou Diana, uma policial de uma equipe especializada em conflitos em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), trabalhando ao lado da personagem Sarah, vivida por Erika Januza.

Mais recentemente, um rapper também entrou para o elenco. Ele estreia nos episódios disponíveis em novembro no Globoplay como Jean, um homem do tráfico do Complexo do Areal com a missão de proteger Danuza. Já MC Maneirinho estreia nesta quinta temporada como Simpático, um traficante envolvido em invasões de favelas e disputas armadas. O artista também gravou a produção Jogada de Risco este ano.

Musas fitness e personalidades da internet

O elenco de Arcanjo Renegado também abriu espaço para quem vem do mundo fitness e do reality show. Gracyanne Barbosa, modelo de fisiculturismo e ex-BBB, estreou na quarta temporada e continua na quinta. Para conseguir o papel de Ketlyn, melhor amiga da mulher de um chefe do tráfico, a musa contou que passou por dois anos de estudo e preparação.

Outra estreia marcante foi a de Renata, a Mulher Melão. A funkeira e criadora de conteúdo adulto conseguiu seu primeiro papel de destaque na produção na quarta temporada, que estreou no ano passado, interpretando uma policial federal. Anteriormente, ela tinha aparecido em Passione e Os Suburbanos.

A estreia de Gabriel David

Até quem comanda as escolas de samba resolveu testar a atuação. Gabriel David, presidente da LIESA, estreia na quinta temporada da série. Casado com a atriz Giovanna Lancellotti, ele agora passa do lado de quem assiste para o de quem atua. Na trama, ele interpreta Breno, um candidato a vice-governador que faz parte da chapa de Maíra, personagem de Cris Vianna.

É curioso ver como a série transformou o elenco em um verdadeiro mosaico de personalidades brasileiras, provando que o caminho entre o palco, a academia e o set de gravação está cada vez menor. Será que algum desses estreantes vai virar ator em tempo integral?