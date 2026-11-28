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Belo decidiu se manifestar na sexta-feira, 27 de novembro de 2026, depois que Gracyanne Barbosa revelou publicamente ter sofrido pressão psicológica durante a fase final do casamento dos dois. Através de uma nota oficial, a equipe do cantor afirmou que ele respeita a história que construiu com a musa fitness e que não pretende discutir os problemas do antigo relacionamento em público.

O comunicado do artista deixou claro que qualquer tema pendente entre o ex-casal está sendo resolvido internamente por ambas as partes. Sobre alguns áudios que foram divulgados na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, Belo esclareceu que os assuntos do seu relacionamento atual serão tratados apenas em âmbito privado, agradecendo o apoio que tem recebido do público.

O que Gracyanne contou

Gracyanne Barbosa falou sobre o assunto em entrevista ao colunista Leo Dias. A influenciadora contou que sofreu pressão psicológica para não revelar dívidas que Belo teria acumulado. Segundo ela, o pagodeiro chegou a ameaçar acabar com ela, afirmando que a musa não conseguiria construir uma carreira própria sem a ajuda dele.

Gracyanne revelou que sentia medo por causa de frases que a magoavam, como quando o cantor dizia que, por ser o Belo, tinha poder para acabar com ela. A influenciadora relatou que o ex-marido também usava as dificuldades financeiras que ela enfrentava antes da fama para diminuí-la, dizendo que a havia tirado da vida que vivia.

Humilhações e medo do desemprego

Gracyanne contou que morava em uma quitinete que não tinha nem móveis antes da fama, e que Belo dizia a ela: 'olha o lugar de onde eu te tirei'. A pressão era tanta que ela acreditava que não conseguiria trabalhar em emissoras de TV, pois Belo dizia que todos lá o amavam e que a atrapalhariam nos testes. Esse cenário fez com que a ex-BBB se questionasse sobre como sobreviveria financeiramente se decidisse se separar.

Gracyanne admitiu que, por anos, acreditou nas explicações do ex-marido sobre as pendências financeiras da vida a dois. Ela descreveu a situação como um abuso psicológico, afirmando que Belo é uma pessoa articulada e que ela acreditava nele. Por causa disso, ela relatou que ainda acredita nas promessas de pagamento feitas por ele, motivo pelo qual decidiu não levar a questão para a Justiça até agora.

A conta da mansão no Planalto Paulista

Um dos pontos centrais do conflito envolve a casa onde o casal morava no bairro do Planalto Paulista, em São Paulo. A dívida total do imóvel era de aproximadamente R$ 773 mil, um valor que incluía aluguéis atrasados, parcelas de IPTU e contas de consumo.

Segundo a fonte, ela já quitou mais da metade desse valor e segue arcando com o restante, incluindo a parte que caberia a Belo.

Quem é Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa é modelo de fisiculturismo, empresária, personalidade de televisão e ex-dançarina. Ela ficou famosa como integrante do grupo Tchakabum entre 1999 e 2008. Atualmente, foca sua presença nas redes sociais, onde conta com 20 milhões de seguidores interessados em sua rotina rigorosa de musculação e alimentação controlada, mantida há mais de duas décadas.