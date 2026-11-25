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O nome de Giovanna Mattos virou assunto nas redes sociais no domingo, 22 de novembro, depois que ela foi fotografada em clima de romance com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A repercussão veio cerca de 15 dias depois de Karoline Lima anunciar o fim do noivado com o jogador.

No dia 6 de novembro, Karoline confirmou que decidiu terminar a relação por não ter suas expectativas atendidas. A influenciadora, que é mãe de Cecília, de quatro anos, fruto de sua relação com Éder Militão, deixou claro que a separação não teve como motivo traição ou briga. O casal havia começado a namorar em 2023 e ficou noivo em julho de 2026.

Entre o hospital e as pistas

Longe dos holofotes do futebol, Giovanna Mattos tem uma rotina agitada. Aos 25 anos, a médica costuma compartilhar com seus seguidores a realidade de quem concilia treinos, viagens e os desafios dos plantões médicos. Ela se formou em Medicina em 2024.

Em janeiro de 2025, quando tinha 24 anos, ela postou um vídeo no TikTok relatando sua estreia em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Giovanna contou que estava apreensiva antes de assumir o primeiro plantão e decidiu compartilhar o relato por ter curiosidade sobre as experiências de outros profissionais.

O começo foi mais intenso do que ela esperava. Embora a expectativa fosse trabalhar na sala verde, ela acabou sendo encaminhada para a sala vermelha, onde ficam os pacientes em estado mais grave. De forma bem-humorada, ela relatou que a única coisa que pensou na hora foi para que a enfermagem não a chamasse. Ela também usou o vídeo para admitir a insegurança nos primeiros atendimentos e a necessidade de buscar orientação com colegas mais experientes.

Paixão por automobilismo e círculo social

Quando não está no hospital, a grande paixão de Giovanna é a Fórmula 1. Ela não apenas acompanha a categoria, mas já viveu a experiência de frequentar o paddock. Em uma dessas ocasiões, a médica conseguiu até registrar fotos ao lado do piloto Charles Leclerc.

Além do interesse por carros, Giovanna está inserida em um círculo de influenciadoras conhecidas. Ela mantém uma amizade íntima com Malu Borges, a quem chama de duplinha. A conexão entre elas é tão forte que Giovanna é a madrinha de Maria Isabel, filha de Malu. A médica também considera João Victor, marido da influenciadora, como um irmão de criação.

Essa proximidade tem raízes antigas, já que os pais de Giovanna e João se conhecem desde a adolescência e compartilhavam a mesma paixão por automobilismo. Giovanna também tem dois irmãos, Elias e Enzo.

Em junho, no aniversário de Malu Borges, Giovanna usou as redes sociais para fazer uma declaração carinhosa à amiga. Ela escreveu que era sortuda por ter a influenciadora em sua vida todos os dias e agradeceu por Malu ter deixado os parâmetros do que é ser amada bem altos para ela.

Léo Pereira já foi casado antes. Antes de Karoline, ele foi casado com Tainá Militão, que hoje é esposa de Éder Militão. Com Tainá, o jogador teve dois filhos: Helena, de sete anos, e Matteo, de cinco.