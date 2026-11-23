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Daniel Erthal resolveu colocar as cartas na mesa em A Fazenda 18. Sabendo que Ana Bruna e Darlin estavam no Rancho do Fazendeiro e podiam assistir a tudo, o ator aproveitou as câmeras para mandar avisos diretos. Ele começou falando sobre o jogo de uma das rivais e afirmou que o público não vai comprar a postura dela, dizendo que, além de não merecer, ela não ganha.

Enquanto isso, Ana Bruna observava as movimentações de Daniel na academia e alertou Darlin sobre a proximidade do ator com Tina, Duda e Alfredo. A fazendeira ficou surpresa ao ver Daniel conversando com Alfredo.

O clima esquentou quando Daniel começou a provocar as duas. Primeiro, pediu para Ana parar de olhar para o seu corpo porque ele estaria com vergonha. Depois, ele usou a imagem da mãe de Lexa no mural para provocar Darlin, perguntando se ela estava querendo voar logo.

Já na área externa, Daniel foi ainda mais agressivo ao definir Darlin como sua rival número um. Ele disparou que ela não chegaria à final por ser incoerente e instável, prometendo fazer de tudo para tirá-la da competição o quanto antes. Darlin, que ouvia tudo, rebateu dizendo que não tem medo e que está ali para ganhar.

Nas redes sociais, as imagens geraram uma onda de reações. Teve gente chamando o Daniel de craque, outra dizendo que ele é ator e está usando isso a seu favor, e mais uma comentando que ele sabia que elas já estavam assistindo e desestabilizou a rival.

Será que a Darlin aguenta a pressão ou vai entregar o jogo agora?