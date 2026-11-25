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Robert De Niro resolveu abrir as portas do seu círculo de confiança para o ator Ary Fontoura. O astro de Hollywood enviou uma mensagem especial para o brasileiro, que compartilhou o momento com seus seguidores no Instagram.

O convite faz parte de uma ação publicitária para divulgar o filme Entrando Numa Grande Fria. No recado, De Niro aproveitou para elogiar a forma física de Ary. Quem não gostaria de receber um mimo desses de um dos maiores nomes do cinema mundial?