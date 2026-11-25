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Sasha Meneghel está vivendo a fase intensa da primeira gravidez e admitiu que as emoções estão à flor da pele. Em conversa nos bastidores de seu desfile em São Paulo, no dia 24 de novembro, a estilista contou que tem chorado muito e que se sente bem mais sensível em relação aos próprios sentimentos desde que descobriu que será mãe.

Ela explicou que, embora já seja uma pessoa emotiva por natureza, a gestação intensificou esse estado, a ponto de já ter precisado retocar a maquiagem após chorar no dia do evento. Para a filha da Xuxa, esse momento tem sido um processo de autodescoberta, revelando uma força interior que ela desconhecia. Sasha definiu a experiência como algo bonito e desafiador, destacando que a descoberta dessa potência mostra a força das mulheres grávidas tanto no ambiente familiar quanto no profissional.

Sasha Meneghel é estilista e modelo brasileira, filha da apresentadora Xuxa e do ator Luciano Szafir.

A revelação do sexo e a comemoração da família

A notícia da gestação foi compartilhada publicamente no dia 29 de outubro, quando Sasha e o marido, João Lucas, postaram fotos com o ultrassom do bebê. A publicação gerou uma onda de comentários carinhosos de diversas celebridades nas redes sociais.

Xuxa, a vovó coruja da vez, também celebrou a notícia com um post especial. Ela compartilhou imagens do ultrassom e relembrou o momento em que viu a própria mãe segurando Sasha recém-nascida na maternidade, contando que imaginou que um dia viveria aquela mesma cena com o neto. A apresentadora disse estar muito feliz por saber que a criança será de seu signo, um ariano, e declarou que sua história agora está completíssima.

O mistério sobre o sexo do bebê durou pouco. No domingo, 22 de novembro, durante o programa Domingão com Huck, Xuxa foi convidada por João Lucas para anunciar aos telespectadores que o casal espera um menino.

Moda e a homenagem à avó materna

Além das novidades na vida pessoal, Sasha focou na carreira com a apresentação da coleção Alda II, da marca Mondepars, no dia 24 de novembro, em São Paulo. A marca foi fundada por ela em 2024 e é administrada em conjunto com o marido.

O projeto é uma continuação da homenagem à avó materna de Sasha, Alda Meneghel, que já havia inspirado o primeiro desfile da marca em maio deste ano. A nova coleção trouxe como destaque a colaboração com a artista visual amazonense Samara Paiva. Juntas, elas desenvolveram dois corsets de madeira — um masculino e outro feminino — que trazem pinturas inspiradas em rendas e trabalhos manuais que fazem parte das memórias afetivas da artista.

Sobre o futuro da marca, Sasha foi questionada se existe a possibilidade de criar uma linha infantil para a Mondepars. Embora tenha dito que ainda não pensou no assunto, a estilista não descartou a ideia e admitiu que consegue imaginar isso acontecendo.

Será que a gente já pode esperar uma mini coleção da Mondepars para os pequenos?