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Ronaldo Fenômeno e Celina Locks promoveram a terceira edição do Leilão Galácticos na noite de terça-feira, 24 de novembro, em São Paulo. O evento, realizado no Clube Monte Líbano, teve como objetivo arrecadar fundos para a Fundação Fenômenos, instituição criada pelo ex-jogador.

A lista de convidados foi pesada, com a presença de nomes como Otaviano Costa, Rodrigo Faro, Celso Portiolli e Ticiane Pinheiro. O cantor João Gomes também marcou presença e integrou as atrações da noite, enquanto Neymar foi outro dos nomes confirmados para o evento, que exigia traje de gala.

A iniciativa foca no apoio a organizações sociais e no fortalecimento de projetos voltados ao desenvolvimento de comunidades em várias regiões do Brasil. Para levantar as doações, o leilão ofereceu itens exclusivos e experiências, com lotes que incluíam desde viagens até encontros com personalidades.

Imagina a pressão de escolher o look de gala perfeito para não passar vergonha perto desse time todo? Esperamos que os lances tenham sido tão generosos quanto o estilo dos convidados.