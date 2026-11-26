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Preparem os bolsos e o coração: Lauryn Hill e Wyclef Jean confirmaram um show único em São Paulo no dia 16 de janeiro de 2027. O evento acontece no Nubank Parque e celebra as três décadas de The Score, álbum icônico do trio Fugees, que também contava com Pras Michél.

Se você quer garantir seu lugar, os ingressos já estão disponíveis na Ticketmaster. Os preços para a modalidade inteira variam entre R$ 400, na cadeira superior, e R$ 980, na pista premium. Quem preferir a pista comum paga R$ 420, enquanto a cadeira inferior sai por R$ 640 (valores sem as taxas).

Para abrir a noite, o line-up traz Damian "Jr. Gong" Marley, Chance the Rapper e Criolo. Além disso, YG Marley e Zion Marley participam do show como convidados. A produção do evento fica por conta da Live Nation Brasil.

Lançado em 13 de janeiro de 1996, The Score é aquele disco que misturou reggae e hip-hop com perfeição, entregando hits como Killing Me Softly, Ready or Not e Fu-Gee-Lla. O trabalho rendeu dois Grammys em 1997, incluindo o de Melhor Álbum de Rap.

A turnê de aniversário já passou por cidades como Paris e Lisboa — com ingressos esgotados — e passou pelo Hollywood Bowl, em Los Angeles. Hill e Jean também já dividiram o palco anteriormente no Rio de Janeiro, durante o Global Citizen Live.

Sinceramente, quem não vai querer ver esse encontro histórico ao vivo? É a chance de ouro de ouvir esses hinos em pessoa.