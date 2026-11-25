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O apresentador Fred Bruno e sua companheira, Indi Lunar, revelaram nesta terça-feira, 24 de novembro, o nome do segundo filho do casal: Frederico. A notícia veio acompanhada de fotos do bebê após o parto, com Indi escrevendo que é lindo ter o pequeno no mundo.

A escolha do nome parece fazer referência ao apelido do pai. Embora o nome de batismo de Fred Bruno seja apenas Bruno, ele ficou conhecido como Fred por causa da semelhança com o ex-jogador Fred, ídolo do Fluminense. Frederico, que pode ser abreviado como Fred, faz referência a esse apelido e ao mundo do futebol.

O nascimento aconteceu na sexta-feira, 20 de novembro, às 22h33. No domingo, 22 de novembro, o ex-BBB 23 compartilhou a felicidade de ser pai novamente e contou que tanto a mãe quanto o recém-nascido passam bem. O bebê já está recebendo carinho da família e do irmão mais velho, chamado Cris.

Sobre o significado, o nome Frederico tem origem germânica e pode significar rei da paz ou governante pacífico. Ele vem de Friduric, composto por fridu (paz) e ric (governante ou rei).

Fred Bruno havia anunciado que seria pai pela segunda vez em julho deste ano. Na época, ele explicou que a companheira, Indi, não é uma pessoa pública e prefere manter a relação longe dos holofotes. Agora, o pequeno Frederico chegou para completar a família.