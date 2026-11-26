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A nova série de Harry Potter, que estreia em 25 de dezembro na HBO e no HBO Max, tem um toque brasileiro fundamental em sua identidade visual. Adriano Goldman, diretor de fotografia paulistano, foi o escolhido para assinar a primeira temporada, que adapta o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. A produção já garantiu a segunda temporada, que focará em A Câmara Secreta.

Goldman é um profissional experiente da indústria audiovisual, com passagens por produções como The Crown e Star Wars: Andor, além de ter recebido sete indicações ao Emmy. Mesmo com esse currículo, ele contou que ficou surpreso com a dimensão do projeto da HBO, descrevendo a produção como algo incrível, lindo e grande, definindo o trabalho como um privilégio.

A magia dos cenários e da luz

Para quem espera aquele visual mágico, a série aposta forte no realismo. Grande parte do universo foi construída fisicamente nos estúdios da Warner Bros., ao noroeste de Londres, no Reino Unido. Goldman revelou que entre 80% e 90% do projeto é composto por cenários construídos, algo que ele nunca tinha visto em tamanha escala.

A equipe buscou evitar o excesso de digital, recorrendo a recursos práticos sempre que possível. Um exemplo disso é a iluminação de muitos ambientes, que é feita com chamas reais operadas por especialistas em efeitos especiais.

Essa escolha faz parte de uma estratégia visual desenvolvida por Goldman junto ao diretor Mark Mylod. A ideia é usar a luz para marcar a diferença entre o mundo dos trouxas e o universo bruxo. Enquanto Hogwarts recebe cores mais quentes e acolhedoras, o início da série, quando Harry ainda não sabe quem é, é dominado por tons mais frios.

Desafios técnicos e a pressão dos fãs

Um dos maiores quebrões de cabeça da primeira temporada foram as partidas de quadribol. Segundo Goldman, há pelo menos três jogos, sendo um deles muito grande. A complexidade dessas cenas exige a coordenação de vários departamentos ao mesmo tempo, incluindo figurino, maquiagem, efeitos especiais e efeitos visuais.

Além da técnica, existe a pressão do público. A série chega 15 anos após o último filme da franquia, e Goldman admite que as pessoas têm uma expectativa enorme por essa releitura. Ele acredita que a série consegue atrair tanto os fãs antigos quanto a nova geração, especialmente por conta da atuação do menino que interpreta Harry Potter, a quem ele definiu como um ator juvenil excepcional.

Embora Goldman tenha dito no final de agosto de 2026 que a expectativa dos fãs não o afetava diretamente, a internet já está fervendo. Antes mesmo da estreia, as redes sociais foram palco de críticas à iluminação e às cores dos trailers, com comparações constantes aos filmes originais lançados entre 2001 e 2011. Uma prévia exibida em Los Angeles também dividiu opiniões: enquanto alguns elogiaram a fidelidade aos livros e o elenco, outros reclamaram da falta de cores vibrantes e da qualidade dos efeitos visuais.

Polêmicas no elenco e bastidores

A escolha dos atores também gerou barulho. A escalação de Paapa Essiedu para viver Severus Snape causou reações negativas de fãs que questionaram a mudança física em relação aos livros e ao ator Alan Rickman. O debate acabou extrapolando a obra e resultou em manifestações racistas e ameaças contra o ator. Outras escolhas, como Nick Frost para Hagrid e John Lithgow para Dumbledore, também foram inevitavelmente comparadas às versões do cinema.

Fora da tela, a série ainda carrega a polêmica envolvendo a autora J.K. Rowling, que atua como produtora executiva. Declarações da escritora sobre pessoas trans geraram pedidos de boicote e colocaram o elenco em uma posição difícil diante de questionamentos sobre a associação com o projeto.

Nos bastidores, Goldman também precisou lidar com as leis britânicas, que limitam o tempo de trabalho de crianças diante das câmeras a um máximo de quatro horas ou quatro horas e meia por dia.

Será que a nova visão visual consegue convencer quem ainda ama os filmes originais ou vamos passar a temporada inteira comparando as cores?