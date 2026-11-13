Clima esquentou: Alfredo provoca Daniel Erthal e promete tirar ator de A Fazenda 18
A paz nunca foi a prioridade em A Fazenda 18. Logo após a consolidação da oitava Roça, Alfredo resolveu colocar fogo no parquinho e partiu para cima de Daniel Erthal.
Alfredo não quis saber de sutileza e avisou que, disse que Erthal vai sair para ele. Segundo Alfredo, ele quer levar o rival até a porta e dizer: 'tchau, Erthal'.
Enquanto isso, Alfredo aproveitou para dar seu palpite sobre quem deve ser eliminado no dia seguinte, insinuando que Murilo seja o próximo a deixar a sede.
Daniel Erthal, que não ficou calado, riu da situação e rebateu as provocações. O ator chamou Alfredo de medroso e disse que iria laçá-lo e afirmou que o rival é quem é o boiadeiro e tem medo.
A treta não parou por aí. Durante a discussão, Alfredo ainda disparou que Daniel Erthal é o pai da mentira dentro da casa.
Será que esse 'laço' do Daniel vai apertar ou quem vai acabar na porta é quem está prometendo o tchau?