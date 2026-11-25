Shakira em Fortaleza: confira a provável setlist e as datas de venda
Shakira já tem data e local para encontrar os fãs em Fortaleza. O show acontece no dia 9 de janeiro de 2027, na Arena Castelão, como parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Para quem quer se preparar para cantar tudo, a aposta é que a setlist siga o padrão da passagem da turnê pelo Brasil em fevereiro de 2025. Naquela época, as apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro tiveram 28 músicas, misturando hits recentes e clássicos.
A lista provável para o show no Ceará inclui sucessos como Waka Waka (This Time for Africa), Hips Don`t Lie, Whenever, Wherever, She Wolf, BZRP Music Sessions #53 e Te felicito. Também devem entrar no roteiro músicas como TQG, Monotonía, Chantaje, La tortura e La bicicleta.
Outras faixas esperadas são La fuerte, GIRL LIKE ME, Las de la intuición / Estoy aquí, Empire / Inevitable, Don't Bother, Acróstico, Copa vacía, Addicted to You, Loca, Soltera, Cómo dónde y cuándo, Última, Ojos Así, Pies descalzos, sueños blancos, Antología e Poem to a Horse e Objection (Tango).
Sobre os ingressos, os preços ainda não foram revelados. A pré-venda exclusiva começa nesta quinta-feira, 26 de novembro, às 10h. No mesmo dia, a venda nos pontos físicos inicia às 11h e a abertura para vendas on-line acontece às 12h.
Os bilhetes poderão ser parcelados em até três vezes sem juros ou de 4 a 12 vezes com juros. Todas as informações estão disponíveis no Instagram da Fenix Entertainmet, em post com a Verão Atmosphere Brasil.
Já estamos preparando o gogó para esse show, mas será que a setlist vai ser exatamente essa ou teremos surpresas?