Espectáculos

Marcelo Iripino recordó una anécdota insólita que vivió con Susana Giménez, la presentadora de televisión, cuando recibió un audio que ella le había enviado por equivocación. El bailarín relató la situación durante su visita al programa Pasó en América y reveló qué hizo al darse cuenta de que el mensaje no estaba destinado a él.

Entre risas, Iripino contó que le llegó un mensaje equivocado de Susana y reprodujo parte de la grabación. En el audio, la diva hablaba sobre una situación que le resultaba incómoda y cerraba con una afectuosa despedida.

Al notar la confusión de destinatario, el bailarín decidió avisarle: "Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no?". La respuesta de la conductora fue lo que más sorprendió a los presentes. Susana le preguntó: "¿Y dije algo malo?". Ante la respuesta negativa de Iripino, la diva cerró la conversación con una frase inesperada: "Ah, entonces no me importa, chau".

La reacción provocó risas en el estudio y Sabrina Rojas no pudo ocultar su sorpresa por la respuesta de la conductora.

Además de este episodio con Iripino, la diva suele llamar la atención en las redes sociales con posteos que publica por equivocación en su Instagram. Hace pocos días sorprendió con un video en el que se veía la bicicleta que compró para hacer ejercicio y que estrenó en el parque de su casa.

En dicha publicación, donde se la veía pedaleando mientras sus perros corrían alrededor, escribió: "¡Me compré una bici! Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga". La grabación generó diversas reacciones entre sus más de tres millones y medio de seguidores, quienes dejaron todo tipo de comentarios elogiosos.

Sinceramente, la actitud de Susana es un camino de ida; si no dijo nada malo, el resto del mundo es un detalle.