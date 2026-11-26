Espectáculos

Encarna y Toñi Salazar, las integrantes de Azúcar Moreno, soltaron una bomba en el podcast Kapra Diner. En medio de la charla, las artistas aseguraron que todo lo que el público creía saber sobre su familia era mentira y que, en realidad, no tienen ningún vínculo sanguíneo.

La confesión sorprendió al presentador Valgardi. Toñi dijo: "Nosotras no somos hermanas". Encarna explicó que eso jamás lo habían dicho y que la gente se iba a llevar una decepción muy gorda. La mayor del dúo fue más allá y confirmó que su parentesco era simplemente una farsa comercial creada para el negocio de la música.

Una identidad inventada y casi cuatro décadas de supuesta mentira

Según lo que contaron en la entrevista, el engaño venía desde el día uno. Encarna explicó que cuando nacieron como dúo les dijeron que tenía que ser de esa forma, por lo que aceptaron decir que eran hermanas siendo que en realidad eran solo amigas que se conocían desde la infancia. Para darle más realismo al drama, aseguraron que no se parecen en nada, ni física ni emocionalmente, y que no tienen nada en común en su personalidad.

El momento más delirante llegó cuando el conductor del podcast preguntó si el apellido Salazar era inventado. Ahí fue cuando las cantantes soltaron sus supuestas identidades reales: Encarna afirmó que se llama Silva y Toñi aseguró que su verdadero apellido es Molina. Básicamente, borraron todo su historial familiar en cuestión de minutos.

El vínculo con Los Chunguitos

La mentira también alcanzó a otros músicos. El presentador quiso saber entonces quién era la hermana de Los Chunguitos, y la respuesta fue tajante: "ninguna". Toñi detalló que ellas se asociaron con el grupo porque eran fans y que hacían los coros con ellos, pero que no eran familia. Incluso recordó que entró a un estudio de grabación a los 12 años para grabar los coros de "Me sabe a humo", pero siempre desde el rol de colaboradora y no de pariente.

El aterrizaje a la realidad: todo fue una broma

Como era de esperar, el revuelo fue tan masivo que las artistas no pudieron sostener el personaje por mucho tiempo. Un día después de que los clips se hicieran virales, Encarna y Toñi tuvieron que salir a aclarar todo en el programa Y ahora Sonsoles. Explicaron que entraron en el juego por divertirse y porque se lo pidieron.

Las cantantes reconocieron que no pensaban que la gente se lo iba a tomar en serio y confirmaron que, efectivamente, sí son hermanas y también son familia de Los Chunguitos, aunque admitieron con humor que no se parecen.

CONTEXTO: Azúcar Moreno es un dúo musical español formado por las hermanas gitanas Encarna y Antonia Salazar (Toñi), nacidas en Badajoz y descendientes de una familia de músicos.