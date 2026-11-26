Espectáculos

Michel Noher decidió hacer una excepción a su habitual hermetismo sobre su vida privada y compartió una postal familiar en sus historias de Instagram. En la imagen, el actor aparece caminando de espaldas y abrazado a su padre, Jean Pierre Noher, y a su hijo, Antón.

El momento ocurrió durante un paseo por las calles de la ciudad, lejos de los compromisos laborales y las producciones. En la foto, se puede ver a Antón usando la camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi.

Para acompañar la imagen, Michel escribió "Noher x3" junto a tres corazones rojos, haciendo referencia a las tres generaciones que aparecen en la foto. El gesto dejó en evidencia la complicidad y el vínculo estrecho que el actor mantiene con Jean Pierre Noher, con quien comparte tanto la pasión por la actuación como los momentos en familia.

Antón es el hijo que Michel tuvo durante su relación con la actriz Celeste Cid. Aunque la pareja decidió terminar su vínculo sentimental hace varios años, ambos siguen compartiendo la crianza del nene.