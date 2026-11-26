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Karina La Princesita decidió prender fuego las redes sociales con una reflexión bastante curiosa. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un consejo que dejó a más de uno recalculando: "Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el or... Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso".

Después subió otro mensaje donde aclaró con ironía que el anterior no era para todos sus seguidores. Aseguró que el texto era solo para sus mejores amigos, pero admitió que ni siquiera tiene esa función activada. "¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo", escribió acompañando la frase con un emoji de un beso.

Obviamente, nadie sabe a quién iba dirigido el palito, pero el misterio dejó a los fans virtuales totalmente intrigados. Para los que no se acuerdan, hace unos meses Karina desmintió cualquier romance con el rugbier Mateo Carreras.

Mientras tanto, El Polaco también se sumó al ruido. En mayo, durante una charla con Mirtha Legrand, el cantante soltó un dato que dejó a todos sorprendidos sobre la madre de su hija Sol. Cuando la conductora le preguntó por la vida de la Princesita, el músico respondió entre risas que ella está bien, sigue cantando y que está de novia.

En esa misma entrevista, El Polaco aprovechó para recordar sus inicios en la música, contando que su mamá lo llevaba a la iglesia cuando era chico. Confesó que siempre le gustaron los instrumentos y cantar, y que se define como alguien caradura al que siempre le gustó llamar la atención.