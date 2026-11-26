Espectáculos

División Palermo volvió a conquistar Nueva York. En la ceremonia de los premios Emmy Internacionales celebrada el lunes por la noche en Nueva York, la serie se consagró como la mejor comedia gracias a su segunda temporada. Con este triunfo, la ficción creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky logró un hito inédito: se convirtió en la primera producción argentina en ganar este premio en la misma categoría por dos temporadas consecutivas, luego de haber obtenido la distinción también en 2024.

En esta 54ª edición de los premios que otorga la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, el proyecto de Netflix y K&S Films tuvo que competir contra producciones internacionales como Man vs. Baby del Reino Unido, Old Dog, New Tricks de España y Vir Das: Fool Volume de India. Al final, la apuesta argentina se impuso sobre todas ellas.

Un discurso con ironía y realidad

Santiago Korovsky fue quien subió al escenario para recibir la estatuilla y comenzó su agradecimiento en inglés con una ironía sobre la situación actual del país.

Además, Korovsky admitió con humor que, a pesar de haber estado en la misma posición hace dos años, siente que su inglés no mejoró, por lo que decidió seguir el resto de su discurso en español. Durante sus palabras, agradeció al equipo, al elenco, a K&S, a Netflix, a su directora y a su familia. También mencionó a su novia, Celeste Cid, y cerró con un chiste sobre sus propias inseguridades, asegurando que el premio no iba a hacer que se reduzcan.

El creador también usó el micrófono para analizar el contexto social que dio origen a la trama. Explicó en inglés que la serie empezó riéndose de quienes usaban la inclusión como marketing, pero que ahora ni siquiera les importa y que el bullying vende mejor. Finalmente, reflexionó sobre las tendencias y afirmó que si la tendencia del cuerpo perdura, se van a reír de ella de todos modos, cerrando con un "¡Vamos, Argentina!".

La alegría en redes y el resto de la noche

Después de la ceremonia, la emoción siguió en Instagram. Korovsky compartió en sus historias la publicación de Netflix Argentina anunciando el éxito y escribió que no lo podía creer: dos temporadas, dos Emmy.

Sin embargo, División Palermo fue la única producción argentina que pudo festejar en esta ocasión. Ricardo Darín competía en la categoría de mejor actor por su papel de Juan Salvo en El Eternauta, pero perdió frente al británico Bobby Schofield, quien protagoniza Unforgivable. Por otro lado, la serie Menem de Prime Video, con Leonardo Sbaraglia, quedó fuera del premio a la mejor serie dramática, que se lo llevó la producción francesa Carême.

El universo de la serie

Para quienes no la vieron, División Palermo es una comedia que usa la sátira y el humor incómodo para hablar de la discriminación, los prejuicios y las contradicciones de los discursos de inclusión. La historia gira en torno a una Guardia Urbana formada por miembros de distintas minorías, creada originalmente para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, aunque sus integrantes terminan metidos en investigaciones criminales que superan sus funciones.

La serie se estrenó en febrero de 2023 y el 17 de julio de 2025 regresó a Netflix con su segunda y última temporada. En estos nuevos episodios, el personaje de Felipe, interpretado por Korovsky, se mete en el mundo de los servicios de inteligencia con la misión de infiltrarse en una organización criminal que operaría desde un café en Palermo.

En esta etapa final, la serie mantuvo el regreso de Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas y Facundo Bogarín. Además, el elenco se expandió con las incorporaciones de Juan Minujín, Alejandra Flechner, Martín Piroyansky, Esteban Bigliardi, Inés Efron y Guillermo Arengo.