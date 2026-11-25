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Florencia Peña eligió República Dominicana para disfrutar de un viaje romántico junto a su marido y aprovechó para dejar pistas de lo que se viene en la moda playera. A través de sus redes sociales, la actriz compartió postales de sus días frente al mar con dos propuestas muy distintas que ya marcan la cancha para el verano 2027.

El primer look fue una apuesta fuerte al color y la sensualidad. Flor eligió una microbikini verde lima fluorescente con un estampado inspirado en la piel de serpiente. El diseño tenía un corpiño triangular de tiras finas y una bombacha de tiro bajo con lazos laterales y argollas metálicas en las caderas. Estos detalles recuperan la estética Y2K, esa onda de los años 2000 que no para de volver.

Para terminar de armar el conjunto, sumó unos anteojos de sol estilo aviador y se armó un rodete alto. Fue un estilismo sencillo para que todo el protagonismo se lo llevara el traje de baño.

En otra de las fotos de sus vacaciones, la actriz mostró una propuesta mucho más delicada pero igual de sensual. Esta vez optó por una bikini rosa claro con estampado floral, con corpiño triangular y bombacha con lazos regulables en los costados. Los motivos botánicos en tonos rosados y oscuros le dieron un aire fresco y femenino, alejándose de los colores estridentes.

Para este segundo look, Peña decidió llevar el cabello suelto con ondas naturales y no sumó accesorios que llamaran la atención. Con estos dos diseños, que reinventan los clásicos a través de los colores y los estampados, convirtió su escapada caribeña en una verdadera vidriera de tendencias.