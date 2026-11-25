Espectáculos

Ximena Capristo rompió en llanto en SQP mientras escuchaban las palabras de Guido Kaczka sobre la reciente muerte de su madre, Susana. La emoción se trasladó también a Majo Martino, quien se conmovió por el dolor del conductor.

Ambas panelistas pasaron por la misma situación tiempo atrás al perder a sus madres. Capristo, sumida en el llanto, reflexionó sobre la dificultad de atravesar un duelo y confesó: "Yo perdí a mi mamá y al otro día tuve que ir a trabajar porque lo necesitaba. Lo re entiendo".

Además, Ximena destacó que las palabras de Kaczka fueron hermosas y aseguró que ese vacío no se puede llenar ni con todo el oro del mundo.

Por su parte, Majo Martino compartió su propia mirada sobre el relato de Guido Kaczka. La panelista reflexionó sobre la diferencia entre sostener una mano y dejar una mano libre, señalando que nadie quiere despedir a su mamá y que llega un momento en el que hay que soltar y dejar que vuele.